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Kaymakam Akbulut, karantinaya alınan köyde incelemelerde bulundu
KARNATİNAYA ALINAN KÖYDE KAYMAKAM İNCELEMLERDE BULUNDU
KÜTAHYA 21.08.2020, 08:42
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Hıfzısıhha kurulu kararı ile karantina altına alınan Yeşildere Köyünde, Kaymakam Miraç Akbulut incelemelerde bulundu.
Bölgede 24 saat esasına göre faaliyet icra eden Jandarma birliklerinden bilgi aldığını belirten Kaymakam Akbulut, ’’Vatandaşların tarım işlerinin nasıl sürdürüleceği, talebi olan vatandaşlarımızın 112 hattını arayarak Vefa Destek Gruplarına ilettikleri ihtiyaçlarının en kısa sürede yerine getirilmesi ve diğer iletişim kanalarının sürekli açık tutularak, anonslarla vatandaşımıza bilgi verilmesi hususunda gerekli talimatları verdik. Köyümüzün kısa sürede kurallara sıkı bir şekilde uyarak bu durumu atlatacağından eminiz. Tüm köylülerimize geçmiş olsun’’ ifadelerini kullandı.
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