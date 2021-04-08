Kaybolan işitme engelli vatandaş 1 gün sonra bulundu

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yağcık köyünde dün kaybolan 26 yaşındaki konuşma ve işitme engelli Salih Gökduman, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Yağcık köyünde ikamet eden ve dün 15.30’dan itibaren kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki konuşma ve işitme engelli Salih Gökduman isimli vatandaşın kaybolduğu bilgisi edinildi. AFAD Kütahya İl Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekipleri ve Jandarma Ekipleri tarafından hemen arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede yapılan arama çalışmaları esnasında Umutlu Köyü muhtarı tarafından şahsın kendi köylerine yakın bir noktada görüldüğü yönünde gelen ikinci ihbar üzerine ekipler Emet ilçesi Umutlu Köyü girişinde Salih Gökduman isimli vatandaşa ulaştı. Geceyi yalnız geçiren Salih Gökduman’ın sağlık kontrolünden geçirildiği ve ailesine teslim edildiği bildirildi.