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Kavşaklara motosiklet uyarı levhası

Kütahya’nın Emet ilçesinde motosiklet kazalarına karşı önlem amacı ile kavşaklara uyarı levhası monte edildiği bildirildi.

KÜTAHYA 02.04.2021, 10:34
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Kavşaklara motosiklet uyarı levhası

Kütahya’nın Emet ilçesinde motosiklet kazalarına karşı önlem amacı ile kavşaklara uyarı levhası monte edildiği bildirildi.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Bahar ve yaz aylarında artan motosiklet trafiğinde ,ölümlü , yaralamalı motosiklet trafik kazalarının asgariye çekilebilmesi amacıyla kavşaklara uyarıcı levhalar monte edildi. Trafik ışık direklerine, motosikletleri fark edin uyarı levhalarının takılması projesi kapsamında, ’’Motosikletlileri fark edin ve aynaya bakın bizi görün" levhaları ekiplerimizce monte edildi’’ ifadeleri kullanıldı.
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