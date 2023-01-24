Karsız sömestir, tatil tercihlerini de değiştirdi

Kütahya’nın termal bölgesi Ilıca’da sömestri tatili yoğunluğu yaşanıyor. Bölgenin gözde işletmelerinden Harlek Termal Otel’de doluluk oranının yüzde yüz oranında gerçekleştiğini belirtildi.

Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, Türkiye’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının da gerçekleşmemesinden dolayı, vatandaşların sömestir tatili tercihlerini termal otellere kaydırdığını ifade etti. Umur, "Özellikle Kütahya ve Afyonkarahisar gibi iller hem termal tesislerin merkezi oldu. Bu dönem iki ilimize ciddi bir rezervasyon akışı oluyor. Mevsimlerin kurak gitmesine üzüyoruz. Karsız geçen kış mevsimi tatil tercihlerini de değiştirdi. Hala bir çok kayak merkezinde yeterli derece de kar yok. Durum böyle olunca vatandaşlar da tatil tercihlerini termal kaplıcalardan yana kullanıyor. Otelimizde sömestir tatili boyuncu doluluk oranımız yüz yüz" dedi.

Umur ayrıca, tesislerindeki termal suların böbrek taşlarından cilt hastalıklarına, sedef hastalığından kireçlenmeye kadar birçok farklı sağlık sorununda olumlu etkiler gösterdiği belirtti.