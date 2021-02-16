Karla mücadele ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyor

Kütahya Belediyesi karla mücadele ekipleri, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojinin sık sık uyarılarda bulunduğu kar yağışı ile ilgili teyakkuzda olan Kütahya Belediyesi kar temizleme ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını, iki vardiya şeklinde 64 kişi gündüz, 64 kişi gece olmak üzere toplam, 128 personel 42 karla mücadele araçları ile birlikte çalışıyor. Yollarda yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yanında, ana arterler üzerindeki kaldırımlarda da kar küreme ve temizleme çalışmaları sürüyor.