Karatede Türkiye finalistleri belli oldu

2021-2022 okul sporları karate grup eleme maçları Kütahya’da tamamlandı. 7 ilden 400 sporcunun katıldığı yarışmalarda kendi kategorilerinden ilk 4’e giren sporcular Bartın’daki Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Kütahya’nın ev sahipliğinde yoğun katılım ile 2 gün boyunca gerçekleştirilen yarışmalarda her klasmanda ilk 4’e giren sporcular Türkiye Finallerinde yarışacak.

Tüm sporculara başarılar dileyen Türkiye Karate Federasyonu Dünya Kokartlı Hakemi Yaşar Coşkun, “Okul sporları faaliyetlerinde karate branşında maçlar kadınlar müsabakaları ile sana erecek. Burada ilk 4’e giren sporcularımız Bartın’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele edecekler. Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Kocaeli ve Bursa illerinden toplamda 400 sporcu, 30 antrenör ve 27 hakem bu müsabakalarda yer aldı. Şuana kadar Kütahya bölgesinden Tavşanlı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesinden Hasan Tahsin Adıgüzel ve Zeliha Duymuş aldığı dereceler sonunda Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandılar. Tüm sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.