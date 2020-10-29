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Karantinadaki vatandaşlara kandil simidi
KARANTİNADAKİ VATANDAŞLARA KANDİL SİMİDİ
KÜTAHYA 29.10.2020, 13:01
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Kütahya’da jandarma ekipleri, Mevlit Kandili sebebiyle karantinadaki vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan pozitif ve temaslı vatandaşların denetimi esnasında valilikçe tertip edilen kandil simitleri dağıtıldı.
Vatandaşlar, kandil simidi ikramı sebebiyle Vali Ali Çelik ve görevlilere teşekkür ettiler.
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