"Karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmayan"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çamlıca Ortaokulu tarafından video konferans sistemiyle düzenlenen “Kariyer Günleri” programında öğretmen, öğrenci ve velilerle söyleşi yaptı.

Söyleşinin ilk bölümünde öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ali Çelik, yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında istişarelerde bulundu; öğrencilerin durumu hakkında bilgiler aldı.

Başarılı bir eğitim için herkese görev düştüğünü kaydeden Vali Ali Çelik, “Başarının en önemli paydaşları; öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmalı, başarabileceğimizin en iyisini başarmak için de gayret içinde olmalıyız” dedi.

Öğretmenlerin hayata baktığı pencerenin öğrencinin yaşamdaki duruşunu ve bakış açısını etkileyen en önemli etkenlerden biri olduğunu kaydeden Vali Çelik, “Okul öncesi eğitim hayatıyla birlikte düşünürsek çocuklarımız anne ve babasından çok öğretmenleriyle zaman geçiriyor. Dolayısıyla sizlerin durduğu yer, hayata bakış açınız çocuklarımızın hayatına çok fazla etki ediyor. Bugün şikâyet ettiğimiz bütün konuların ana ekseni eğitim ve öğretim. Yaşanılan sorunları çözmek için elinizde çok ciddi anahtarlar var. Sizlerden isteğim; çocuklara katkı sunmak için bilginizi, iyi niyetinizi, vicdanınızı sonuna kadar harcamanız” diye konuştu.

Vali Ali Çelik konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Hayatınızdaki her değişiklikte, her alanda fırsat yakalamak için çaba sarf edin. Umutsuzluk ve karamsarlığa asla düşmemelisiniz. En zor durumda bile içinizdeki o dua etme gücünü kaybetmeyin. Dua, istek ve hayal etmek sizler için en büyük çıkış noktası olacak. Hayal ettiğiniz her şey aslında bir duadır."