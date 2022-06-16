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Karadenizli Müezzin cami bahçesini sebze tarlasına çevirdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Trabzon’lu Müezzin Ali Sevinç, (51) görev yaptığı caminin bahçesinde başta kara lahana olmak üzere her çeşit sebze yetiştiriyor.

KÜTAHYA 16.06.2022, 11:03
Karadenizli Müezzin cami bahçesini sebze tarlasına çevirdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Trabzon’lu Müezzin Ali Sevinç, (51) görev yaptığı caminin bahçesinde başta kara lahana olmak üzere her çeşit sebze yetiştiriyor.

14 yıldan beri ilçe merkezindeki Çimenlik Camiinde Müezzinlik yapan Trabzon’lu Ali Sevinç, 8 yıl önce pazarda ve manavda kara lahana bulamayınca boş olan cami bahçesine kara lahana ekimi yaptığını söyledi.

Kara lahananın Karadeniz mutfağının vazgeçilmez damak tatlarından birisi olduğuna dikkat çeken Sevinç,” Biz Karadenizliler kara lahanasız yapamayız. Zamanla bahçeye kara lahananın yanında azar azar domates, biber, salatalık, fasulye, patates, marul, soğan, sarımsak, dere otu ve maydanoz ektim. Yaklaşık 10 metrekarelik topraktan evimin sebze ihtiyacının bir bölümünü karşılıyorum. Kendi yetiştirdiğin ürünün yetiştiğini gözlemlemek, onları toplayıp, tüketmek insana mutluluk veriyor” dedi.

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