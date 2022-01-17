Karaciğerdeki tümör, 10 dakikada yok edildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Girişimsel Radyoloji Kliniği, kanser tanı ve tedavisinde uyguladığı yöntemlerle, başarılı girişimlerine devam ediyor. Son olarak, Afyon’dan sevk edilen hastanın karaciğerinde bulunan tümör 10 dakikada yakıldı.

Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı (AD) Başkanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz; Dr. Öğr. Üyesi Furkan Ertürk Urfalı ve ekibiyle birlikte kanser tanı ve tedavilerinde gerçekleştirdikleri başarılı müdahalelere bir yenisini daha ekledi. Bir hastanın karaciğerinde bulunan tümör 10 dakikada yakıldı.

KSBÜ Girişimsel Radyoloji Kliniğinde ileri teknoloji kullandıklarını belirten Doç. Dr. Korkmaz, “Ameliyatsız mikrodalga ablasyon tedavisiyle kanserli hücreler yakılıyor veya bunların büyümesini engelleyerek, küçülmesini sağlıyoruz” dedi.

KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cem Algın, Korkmaz ve ekibini tebrik etti.