Karaçam’a tohum takviyesi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin önemli ağaç türlerinden biri olan Karaçam’da doğal gençleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Alagöz Orman İşletme Şefliğindeki karaçam tensil sahasına tohum takviyesi yapıldı.

2020 yılına ait 81 No’lu Karaçam Tabi Tensil bölmesinde yapılan çalışma ile 20 hektar sahaya 150 kilo Karaçam tohumu atıldı.

Uygulamaya bizzat katılan İşletme Müdürü Ekrem Oruç, yaşlanan ormanların türe göre, uygun yöntemler uygulanarak gençleştirilmesi gerektiğini, orman varlığının sürekliliğini sağlamak maksadıyla gençleştirme çalışmalarının çok önemli olduğunu ve programlar dahilinde bu çalışmaların çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karaçam tensil sahasında yapılan etkinliğe Domaniç Orman İşletme Müdürü Ekrem Oruç, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza memurları, büro personeli ve Aksu köyü ihtiyar heyeti katıldı.