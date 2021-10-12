Kanal Kütahya’da sona doğru

Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olan Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma projesinde son düzenlemeler yapılıyor. Cadde üzerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya halkına en iyiyi sunmak adına düzenleme çalışmalarında titiz davrandıklarını ifade etti.

Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma çalışmalarında ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Işık, “Kütahyalı hemşerilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Yaptığımız işin en iyisi olması adına titiz bir tavır sergiliyoruz. Projemizin en iyi şekilde ortaya çıkması ve kullanılabilirliğinin en üst seviye olması için çalışmalar sürüyor. Caddemizi en kısa sürede tamamlayıp halkımızın kullanımına açacağız” dedi.