Kütahya Belediyesi, Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki kanal korkuluklarında bakım, onarım ve boyama çalışması gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi, şehrin daha estetik bir görüntüye kavuşması için park, bahçe, cadde ve bulvarlarda bakım, onarım ve boyama işlemlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki kanal boyunca korkulukların bakım, onarım ve boyama işlemini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla vatandaşların, daha güvenli, estetik ve sağlıklı ortama kavuşmuş oldu.