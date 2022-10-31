Kamyon garajı inşaatı yükseliyor

Kütahya Belediyesi’nin kamyoncu esnafı ve şehrin ihtiyacı doğrultusunda projelendirip yapımına başladığı kamyon garajı inşaatı hızla yükseliyor.

Kamyoncu esnafı ve şehrin ihtiyacı doğrultusunda yapımına başlanan kamyon garajı inşaatında önemli aşama kaydedildi. Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde bin 145 metrekare alan üzerine kurulu kamyon garajı, nakliyeci esnafına ve Kütahya’ya yakışan bir tesis olacak.

Projenin tamamlanması ile birlikte nakliyeci esnafının yaşadığı sorunların ortadan kalkması planlanırken, yeni kamyon garajı içerisinde kooperatif binası, yazıhane, ortak kullanım alanları ve sosyal donatılar yer alacak.