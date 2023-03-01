Kamyon garajı inşaatı yükseliyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü kamyon garajı inşaatında incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan kamyon garajı inşaatı hızla yükseliyor. Çalışmalarda önemli aşamanın kaydedildiği inşaat alanında Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bin 145 metrekare alan üzerine kurulacak yapının nakliyeci esnafına ve Kütahya’ya yakışan bir tesis olacağını söyledi.

Projenin tamamlanması ile birlikte nakliyeci esnafının yaşadığı sorunların ortadan kalkması planlanırken, yeni kamyon garajı içerisinde kooperatif binası, yazıhane, ortak kullanım alanları ve sosyal donatılar yer alacak.