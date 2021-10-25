Kale kapısı yeniden hayat buluyor

Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Özel İdaresi iş birliğinde tarihi Kütahya Kalesi’nin kapısında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.Vali Ali Çelik, 72 burcuyla Türkiye’nin 3. büyük kalesi olan tarihi Kütahya Kalesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarihi kalenin kapısında başlatılan restorasyon çalışmalarının kasım ayında tamamlanacağını kaydeden Vali Ali Çelik, “Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete kucak açan kalemizi geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmak için el ve gönül birliği içerisinde bir çalışma içerisinde girdik. Kütahya Belediyemiz ile İl Özel İdaremizin finansman desteğiyle başlatılan restorasyonun tamamlanmasının ardından tarihi kale kapımız yeniden hayat bulacak. Desteklerinden dolayı Belediyemize, Özel İdaremize ve İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.