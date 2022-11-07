Kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğretim üyeleri Doç. Dr. Sultan Güçlü ve Dr. Öğretim üyesi Ayşegül Unutkan, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddeti önleme konusunda anaokulundan lise dönemine kadar hazırlanan rehberlik programına katkı sağladılar.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.