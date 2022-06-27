Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine manevi destek

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği temsilcisi 27 kadın muhtar, manevi destek amacıyla Diyarbakır annelerini ziyareti etti.

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa gezisine Kütahya’yı temsilen katılan Kütahya’nın Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu katıldı.

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Duygu, ”Programa Diyarbakır annelerine manevi destek ziyareti yapılarak başlandı. Tüm illerin valilik makamları ziyaret edildi, destek alındı. Kişisel Eğitim Programında ise liderlik, özgüven öz sevgi konularında Dr. Abdullah Manap ve Dr. Fatma Ayhan tarafından eğitim verildi. İllerimizin tarihi kültürel alanları gezilerek programımız sonlandı. Çok verimli geçen 7 günlük programda şehrimi temsil etmek benim için gururdu. Kadim şehirlerimiz olan Diyarbakır, Batman ve bereketli hilal şehirlerimizi, Mardin’imizi tanımaktan çok mutlu oldum. İnsanları ile tanışıp ’Başım gözüm üstüne’ deyip misafirperverliklerini gösteren illerimize çok teşekkür ederim. Program sebebiyle Kütahya Valimiz Ali Çelik’e de şükranlarımı sunuyorum” dedi.(EFE-)