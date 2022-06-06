Kadın muhtarlar Kütahya’da

Kütahya’yı ziyarete gelen Türkiye Kadın Muhatlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Erenoğlu, Kütahya’nın turizm açısından zengin bir il olduğunu dile getirdi.

Bir dizi gezi ve incelemeler için Kütahya’ya gelen Türkiye Kadın Muhatlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret için teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün çok kıymetli misafir grubumuzu Kütahya Belediye’mizde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşıyorum. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği’nin Sayın Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri muhtarlarımıza ve Kütahya’daki kadın muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kütahyalı hemşehrilerim adına şehrimize hoş geldiniz ve Rabim yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Türkiye Kadın Muhatlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu Kütahya’da olmaktan ve Kütahya’yı tanımaktan mutlu olduklarını dile getirerek, “Kütahya, coğrafi, tarihi ve kültürel açıdan güzel bir şehir. Katkı ve desteklerinden dolayı Kütahya Belediyesi ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ediyoruz. Kütahya sakin bir şehir. Turizm açısından çok zengin bir il ve herkesi Kütahya’yı görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.