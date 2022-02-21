banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
DAP’ın halka arzına yoğun talep
DAP’ın halka arzına yoğun talep
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor

Kadın girişimciler Simav’a buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Kütahya’nın Simav ilçesinde buluştu.

KÜTAHYA 21.02.2022, 16:21
Kadın girişimciler Simav’a buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Kütahya’nın Simav ilçesinde buluştu.

Kadın girişimciler kurulu tarafından yürütülen ’Sanayide Kadın Eli Projesi’ yurt genelinde gelişimini ve uygulama alanını sürekli büyütürken, projenin ayaklarından birisini oluşturan Simav Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğündeki Simav Kadın Girişimciler Kurulu’nun ev sahipliğinde ’Sanayide Kadın Eli Simav Toplantısı’ geniş bir katılım ve yoğun bir programla Simav’da gerçekleştirildi.

Simav’da sanayide kadın istihdamının öncülerinden birisi olan Kazcıoğlu Industrial’in Sanayide Kadın Eli Simav Toplantısı’nın ilk odağı oldu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Gülseli Özen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurulu üyesi Fatma Aydoğdu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kocaeli Başkanı Nurcan Babalık, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Düzce Başkanı Serap Küçük, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Bolu Başkanı Emine Yüce, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İzmir Torbalı Başkanı Gülesin Atalay, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara ve Bursa Başkanı Sevgi Saygın, Tezmaksan Direktörü Yalçın Paslı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kütahya Başkanı Sema Güral Sürmeli, TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Vekili Semra Sarıışık Tozaraydın, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda Kazcıoğlu Industrial’in onursal başkanı Şeref Kazcıoğlu, Kazcıoğlu Industrial’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İsmet Kazcıoğlu, Kazcıoğlu Industrial’in çalışanlarıyla Simav Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sibel Aktan ile çalışma arkadaşlarının Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı Adil Biçer ile bir araya geldiği Sanayide Kadın Eli Simav Toplantısı, Kazcıoğlu Industrial’in üretim bölümlerinde gezilmesi ile başladı.

Kazcıoğlu Industrial’de özellikle kadın çalışanların ve ’çırak öğrenci’ kapsamında hem eğitim hem istihdam edilenlerin ön plana çıkarıldığı inceleme turunda tesislerde yapılan üretimler hakkında Genel Müdür İsmet Kazcıoğlu, Fabrika Müdürü Serhat Yaldız ve onursal başkan Şeref Kazcıoğlu tarafından bilgiler aktarıldı.

Simav’dan 18 ülkeye ihracat

Programın ikinci bölümünde ise yapılan toplantıda iş insanı İsmet Kazcıoğlu konuklarına yönelik yaptığı konuşmasında Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte 18 ülkeye ihracat yaptıklarını, tesislerde savunma sanayi, otomotiv, traktör, demiryolu makineleri ve deniz araçları sektörlerine basınçlı boru ve hortum kompleleri, soğuk şekillendirilmiş alüminyum ve çelik ürünlerle direksiyon sistemleri ürettiklerini hatırlattı. 28 çalışma arkadaşıyla 3 yıl önce çıktıkları yolda aralarında 2 kadın çalışan olduğunu, günümüzde ise 280 çalışan arasında 60 kadın çalışanın yer aldığını, Kazcıoğlu Industrial’in gelişerek büyümesini sürdürmesinde kadın çalışanların da önemli emeği olduğunu hatırlatarak her birine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Simav TSO Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Simav’da özellikle sanayi sektöründe kadın istihdamının gelişerek artması için Kazcıoğlu Industrial olarak ellerini taşın altına koyduklarını, ilçede ve ülkede önemli bir ihtiyaç haline gelen teknik eleman ihtiyacının giderilmesi adına TOBB olarak ’Çırak öğrenci’ uygulamasının Türkiye’de ilk uygulayanlardan olduklarını hatırlattı.

Mesleki Eğitim alanında Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezine destek olurken ve Raife Kazcıoğlu Çırak Öğrenci Pansiyonu’nun oluşumuna imza attıklarını ifade eden Şeref Kazcıoğlu, “Gelişen dünyamıza ayak uyduracak yarının gençlerine yönelik olarak Zafer Kalkınma Ajansı projelerinden birisi olan ‘Şeref Kazcıoğlu Kendin Yap Atölyesi’ni hizmete açarak ilkokul, ortaokul öğrencilerinin hayallerini projelerle gerçeğe taşımaları adına destek olduk. Şeref Koleji Spor Kulübü ile de ilçeye ilkleri yaşattık” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de bir projeye başlamak zordur"

Türkiye’nin üretime dayalı sanayi sektörünü mercek altında tutan ve kaleme aldığı kitaplarla ülkenin yüz akı iş insanlarını sayfaya taşıyan, 200’ün üzerinde gerçekleştirdiği söyleşi ve konferanslarla üniversite öğrencilerinin yolunu aydınlatan Tezmaksan Direktörü Yalçın Paslı, “Türkiye’de bir projeye başlamak zordur. İnsanlar hep neden olmayacağını söylerler. Biz neden olabileceğini düşünen insanlarla bir araya geldik ve projeye başladık. Sizlerin de desteği ve etkisiyle Sanayide Kadın Eli Projesinin 81 ilimize yayılmasını istiyoruz. Endüstri mühendisinin tarifi ile ev kadınının tarifini yan yana koyduğunuzda bir birine benzer yanlarını görüyorsunuz. Bizim amacımız evde yaptığınız o düzeni, o evi çekip çevirmenin bir şekilde sanayiye yansımasını sizler vasıtasıyla rica ediyoruz. Sizlerden istediğimiz kız çocuklarımızın da sanayilerde çalışma isteğine kavuşmalarıdır” diye konuştu.

Daha sonra Kütahya ve çeşitli illerden gelen Kadın Girişimciler Kurulu başkan ve üyelerinin kadın istihdamı konulu kısa konuşmaları, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve son olarak Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü’nün hem hoş geldiniz hem de teşekkür konuşmalarının ardından günün anısına hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

’Sanayide Kadın Eli Simav Toplantısı’nın ikinci durağı ise 2015 yılından bu yana ilçede özellikle kadın istihdamı konusunda lider olan ErkGroop oldu. Genç iş insanı Ercan Göl’ün 10’u erkek 230 kadın personeliyle 49 ülkeye erkek, kadın, çocuk ve bebek giyimi üzerine üretim yaptığı tesisleri inceleyen, bilgi alan Türkiye’nin kadın girişimcisi üyeleri, ERK Group’un toplantı salonunda tekstil alanında Simav’ın başarısını ele aldılar.

"Ortada bir başarı varsı çalışanların sayesindedir"

İş insanı Ercan Göl, Simav’a ilk geldiği yıllarda yaşadığı zorluklardan, kendisinden önce ilçeye gelen tekstilcilerin başarısızlıkları üzerine yeni oluşumlar yapmanın zorluklarından ve günümüzde de geleceğe umutla bakarak 500-600 kadının çalıştığı yeni işyeri kurma girişiminden söz ederek, “Eğer ortada bir başarı varsa, bu tesiste canla başla çalışan personellerim sayesindedir onlara ve bizleri ziyarete geldiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Çalışanların ERK Group üzerine açıklamalarını dile getirdiği, hediye takdimlerinin yapılıp günün anısına fotoğraf çekiminin yapıldığı ziyaret Eynal Kaplıcaları Restoranı’nda verilen öğle yemeği ile devam etti. Yemek sonrası Simav-Eynal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından kooperatif olarak üretilen işler ve ürünlerin tanıtımı konuk kadın girişimcilere yapıldı.

Eynal Kaplıcalarından sonra Simav Belediyesi ile Zafer Kalkınma Ajansı’nın ‘Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor’ adını taşıyan proje olarak hayata geçirdiği Eski Pancar Şefliği binasındaki tesiste incelemede bulunuldu.

Üretimi yapılan ürünler hakkında bilgilerin alındığı, istihdam edilen kadınların görüşlerinin alınıp hediye takdimlerinin yapıldığı bu ziyaretin ardından konuk kadın girişimcilere 1450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı’ndaki tesislerle Taş Konakların tanıtımı yapılarak program sona erdirildi.(EFE-)

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14