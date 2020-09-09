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Jeotermalli sera projesinde önemli gelişme

SİMAV'DAKİ JEOTERMALLİ SERA PROJESİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

KÜTAHYA 09.09.2020, 14:11
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Jeotermalli sera projesinde önemli gelişme

Kütahya’nn Simav ilçesinde, sosyoekonomik kalkınma ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlaması planlanan jeotermale dayalı sera bölgesi için, gelişmelerin sevindirici olduğu belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, gerçekleşmesi için yapılan hazırlıklarda sona gelinen jeotermale dayalı sera bölgesinin yalnızca Simav’ın değil, Kütahya ilinin de önemli projelerinden biri olacağını belirtti. Başkan Biçer, “Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında, jeotermale dayalı sera projemiz ile ilgili çıkan ilk fizibilite sonuçlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Simav ve bölgemizde üretim, ekonomi, ve istihdam açısından büyük bir öneme sahip olan, çok değerli projemiz için güzel haber almak bizleri oldukça heyecanlandırdı. Bölgesel kalkınma için amacımız, jeotermale dayalı sera bölgesinde üretimin bir an önce başlamasıdır” dedi.

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