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Jeotermal kuyularında teknik inceleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde bulunan Eynal Kaplıcaları bölgesindeki kuyular incelenerek, termal enerji dağılımı konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 29.04.2021, 10:12
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Jeotermal kuyularında teknik inceleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde bulunan Eynal Kaplıcaları bölgesindeki kuyular incelenerek, termal enerji dağılımı konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer “Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Enerji, Hammadde, Etüt ve Arama Dairesi Başkanı İsmail Kara ve MTA Jeoloji Mühendisleriyle birlikte, Eynal Kaplıcaları bölgemizdeki kuyularımızı gezerek teknik incelemelerde bulunduk. Verimli geçen inceleme gezisinde, termal enerjinin ilçe genelindeki dağılımı ve geleceği konularında olumlu görüşmeler yaptık. Ziyaretlerinden dolayı Daire Başkanı İsmail kara ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.
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