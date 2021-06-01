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Jeotermal kaynak alanlarını koruma çalışması

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’nda, jeotermal kaynak alanlarının korunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 01.06.2021, 10:38
Jeotermal kaynak alanlarını koruma çalışması

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’nda, jeotermal kaynak alanlarının korunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile, jeotermal sahalarının koruması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığını belirtti.

Başkan Biçer “ Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan’ı ziyaretimiz esnasında, ilçemiz jeotermal sistemi hakkında bir takım istek ve taleplerde bulunmuştuk. Taleplerimiz doğrultusunda, Enerji Kentleri Birliği Danışma Kurulu Üyesi jeoloji mühendisi Kemal Akpınar ve Enerji Kentleri Birliği mühendisi Serkan Yalçın ilçemize gelerek, jeotermal sahalarında incelemelerde bulundular. Jeotermal kaynak alanlarının korunması ve reenjeksiyon sistemiyle ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Taleplerimize hızlı bir şekilde dönüş yapan Denizli Büyükşehir Başkanlığı’na teşekkür ediyoruz” dedi.
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