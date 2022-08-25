Japon kadın Müslüman oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde Japonyalı Chisato, İlçe Müftülüğünde düzenlenen İhtida Töreninde kelime-i şehadet getirip Müslüman olarak Canan adını aldı.

Japonya vatandaşı Chisato, Müslüman olmak istediğini belirterek İlçe Müftülüğüne başvuruda bulundu. Düzenlenen törenle kendisine “İhtida Belgesi” verildi. Programa Chisato’nun eşi Oytun Türkmen, çocukları ve yakınları katıldı.

Simav Merkez Yeni Camiinde, İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır’ın katılımı ile düzenlenen İhtida Töreninde, Yeni Camii İmam Hatibi İbrahim Değmen’in okuduğu Aşr-ı Şerif ve mealinin ardından, İlçe Müftü Vekili tarafından Japon Chisato‘ya İslam dini hakkında bilgi verildi. Ardından kendisine kelime-i şahadet telkin edildi. Daha sonra Chisato, ailesi ve tüm Müslümanlar için dua edildi.

İhtida töreninin sonunda Chisato’ya İlçe Müftülüğü adına, Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı, başörtüsü, ilmihal ve kendilerine rehberlik edecek kitaplar hediye edildi.