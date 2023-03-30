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Jandarmaya orman yangınlarıyla mücadele eğitimi
JANDARMAYA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EĞİTİMİ
KÜTAHYA 30.03.2023, 17:33
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nce Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 67 asayiş personeline, orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.
Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli tarafından İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli asayiş personeline verilen eğitimde, orman yangınının meydana gelme nedenleri, önlemek için alınacak tedbirler ve yangına müdahale teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.