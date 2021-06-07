Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapacağı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından P.G ve A.Ş isimli şahısların Bursa ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Emet ilçesinde satacağı bilgisi alındı. Emet ilçesi Dereli köyü girişinde yakalanan şahısların üzerinde 12 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 6 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Emet Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen suç unsurlarına el konulduğu, şüpheliler P.G. ve A.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.