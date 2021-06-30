banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
6 ayda 42 polis intihar etti!
6 ayda 42 polis intihar etti!
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 adet tarihi sikke ve 41 adet değişik ebatlarda obje ele geçirildi.

KÜTAHYA 30.06.2021, 12:58
Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 adet tarihi sikke ve 41 adet değişik ebatlarda obje ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.,M.K., ve M.K. isimli şahısların, motosiklet ve otomobil ile Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri ve değişik ebatlardaki objeleri Dumlupınar ilçesine getirerek satacakları bilgisine ulaştı. Dumlupınar ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli şahıslar yakalanırken, 274 adet tarihi sikke ve 41 adet değişik ebatlarda obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493