Jandarmadan "Reflektör tak görünür ol" kampanyası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çobanköy köyünde, "Reflektör tak görünür ol" kampanyası çerçevesinde traktör sürücülerine seminer verildi.

Etkinliğe Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik timleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Karayollarında seyreden traktör, römork ve tarım ekipmanlarının görünür olmalarını ve bu araçların karıştığı kazaların önlenmesi amaçlanıyor. Can ve mal kayıplarının olmaması için küçük tedbirlerle kazaların önüne geçilebileceği hatırlatılıyor.

Çiftçileri traktör muayenelerini zamanında yaptırmaları başta olmak üzere gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldı.

Çobanköy Muhtarı Murat Hava, trafikte güvenliğin sağlanması için görev yapan Jandarma Trafik ekiplerine teşekkür etti.

Yapılan konuşmalarında ardından reflektör, sarı ışık gibi güvenlik araçları tanıtıldı.