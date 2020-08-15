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Jandarmadan piknikçilere yangın uyarısı
JANDARMADAN PİKNİKÇİLERE YANGIN UYARISI
KÜTAHYA 15.08.2020, 20:37
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Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında piknik yapan vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca, orman yangınları ile mücadele kapsamında, Çamlıca Tabiat Parkında orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla mangal, semaver ve ateş yakılma alanları kontrol edildi. Ayrıca yasaklanan alanlarda ateş yakan vatandaşlar ikaz edilerek ateşlerin emniyetli şekilde söndürülmesi sağlandı.
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