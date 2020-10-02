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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

KAÇAK KAZI

KÜTAHYA 02.10.2020, 14:39
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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları belirlenen S.Ö. ve H.G. isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçen Hisarcık Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme ve araştırmalar neticesinde, olay yerinde görülen araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet dedektör, 1 adet merdiven,1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet kafa lambası, 1 adet endeskop kamera, 5 metre uzunluğunda halat, 1 adet 20 tonluk kriko, 1 adet 4 tonluk kriko, 2 adet balyoz, 1 adet alan tarama cihazı, 2 adet manivela, 1 adet lehim makinesi ele geçirildi.

S.Ö ve H. G. Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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