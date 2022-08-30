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Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği’nden konser
Büyük Zafer’in 100. yıl coşkusu Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konseriyle taçlandırıldı.
KÜTAHYA 30.08.2022, 07:32
Büyük Zafer’in 100. yıl coşkusu Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konseriyle taçlandırıldı.
Kütahya Belediyesi önündeki konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çelik, “Geçmişte bize ait olanı zihinlerimize ilmek ilmek işleyerek geleceğe taşımak için büyük bir inançla hoş bir konser icra edildi. Jandarma Genel Komutanlığımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Devletimiz ebed müddet var olsun. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.
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