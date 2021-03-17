İstiklal Marşı slogan yarışmasında Türkiye üçüncüsü Kütahya’dan

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" isimli slogan yarışmasında Kütahya Spor Lisesi 11-B sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Erdoğmuş Türkiye üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, "İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında, "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" 2021 temasına uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda, Covıd-19 salgını nedeniyle "Çevrim İçi Slogan Yarışması" düzenlendi.

Yarışma kapsamında Kütahya genelinde düzenlenen yarışmada Kütahya Spor Lisesi 11-B sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Erdoğmuş il birincisi olmuş ve Türkiye geneli yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

Türkiye geneli yarışmada Kütahya’yı temsil eden Mehmet Eren Erdoğmuş, yarışmaya katılan öğrenciler arasında, "Çelik gibi iman, cennet gibi vatan, şanlı bayrağım, ebediyyen dalgalan" sloganıyla Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından il birincisi olan öğrencilere katılım belgesi, şilt ve Safahat eserinin verilmesi, ayrıca dereceye giren öğrencilerden üçüncü olan öğrenciye tablet hediye edilmesi kararının alınmasından dolayı öğrenciye belge ve hediyeleri Bakanlık tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Spor Lisesi 11-B öğrencisi Mehmet Eren Erdoğmuş’a belge ve hediyeleri teslim edildi. Ayrıca Müdürlük tarafından öğrenciye kitap hediye edildi. Müdürlük makamında gerçekleştirilen törende Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, Spor Lisesi Okul Müdürü Mustafa Demir, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ferruh Gümüş ve Öğrenci Velisi Ahmet Erdoğmuş yer aldı.

Başarısından dolayı Mehmet Eren Erdoğmuş’u tebrik eden Müdür Hasan Başyiğit, başarılarının devamını diledi.