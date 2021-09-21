banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?

İsmet Katı’nın ilk şiir kitabı çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şiir alanında çalışmalar yapan İsmet Katı’nın ilk şiir kitabı şiir severlerle buluştu.

KÜTAHYA 21.09.2021, 12:17
İsmet Katı’nın ilk şiir kitabı çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şiir alanında çalışmalar yapan İsmet Katı’nın ilk şiir kitabı şiir severlerle buluştu.

Katı’nın ilk şiir kitabı olan "İnsan Evvela Umudunda Vurulur" adlı eserini Ritim Sanat Yayınları yayına sunarken

İlkokul’dan bu yana şiire ilgi duyduğunu belirten İsmet Katı’nın şiir kitabı 126 sayfadan oluşuyor. İlk kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulunan şair Katı, " Bu eserin ortaya çıkmasında katkı sahibi olan herkese teşekkür ediyorum. Şiir yazma çalışmalarımı ilkokul çağlarından bu yana sürdürüyorum ve bu çalışmalara devam edeceğim" diye konuştu .

Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği’nden geçtiğimiz yıl mezun olan İsmet Katı hayallerini esere dönüştürmekten çok memnun olduğunu ifade etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0