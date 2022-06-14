İnköy Mahallesi’ne kilit parke

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kilit Parke Döşeme ekipleri, İnköy Mahallesi’ne 6 bin 500 metrekare alanda kilit parke döşeme çalışmasını tamamladı. Ekipler ayrıca 4 bin metrekare bordür çalışması yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler İnköy Mahallesi’nde toplam 12 bin 500 metrekarelik alanda kilit parke döşeme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar 6 bin 500 metrekarelik alanda kilit parke döşemesi tamamlandı. Mahallenin tüm sokaklarına yakını kilit parke ile tamamlanacağı çalışmada, 4 bin metrekarelik alanda da bordür döşeme çalışması yapılıyor.

Yapılan kilit parke çalışması ile birlikte İnköy Mahallesi önemli bir sorununa çözüm bulunarak, vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu bir ortamda yapabilecek.