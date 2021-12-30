İmam Hatipli Saad El Salih hafızlıkta il birincisi oldu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören Saad El Salih’in, Kütahya’da yapılan hafızlık yarışmasında il birincisi olduğu bildirildi.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Dursun Gülseren, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışmalarından olumlu sonuçlarla döndüklerini belirtti. Gülseren, “Öğrencimiz Saad El Salih hafızlıkta il birincisi olurken, ezan okuma yarışmasında Caner Tetik il ikincisi ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında ise Muhammed Erdoğan il dördüncüsü oldu. Öğrencilerimizi hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.