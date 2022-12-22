İmam Hatip Liseler arası yarışmalar Gediz’de yapıldı

Kütahya il geneli imam hatip liseleri arası "Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Genç Bilâller Ezan Okuma ve Genç Muhafızlar Hâfızlık Yarışması" Gediz ilçesinde yapıldı.

Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde GDZ Hotel’de yapılan yarışmaya il genelinde bulunan bütün imam hatip liselerinden bir öğrenci yarıştı. Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma boyunca dereceye girebilmek için hünerlerini gösterdiler.

Üç kategoride yapılan yarışmada ’Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’nda, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muharrem Güngör birinci, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Demirci ikinci, Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Fatih Özsankur üçüncü oldu.

Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Tuncay birinci, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Muhammet Selim Cik ikinci, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Suna üçüncü oldu.

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda ise Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinden Saad Elsalih birinci, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mahmut Hüdai ikinci, Gediz İmam Hatip Lisesi’nden Mustafa Kaya üçüncü oldu.

Yarışma dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi, katılımcı tüm öğrencilerin, sorumlu danışman öğretmenlerinin katılım belgesi takdimi ve ardından yapılan dua ile program sona erdi.