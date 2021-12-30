İlkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi

Kütahya’nın Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği ve trafik kuralları ile ilgili eğitim verdi.

Eğitimde, trafiğin tanımı, insan hayatındaki önemi, trafik işaretleri, anlamları, karayolunda yayaların doğru hareket tarzları, yaya geçitlerinde öğrencilerin hareket tarzı, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi anlatıldı. Öğrencilere, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gerekenler belirtildi.

Verilen eğitimle ilgili yapılan Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği’nden yapılan açıklamada, "İnsanın en kutsal hakkı yaşam hakkıdır. Trafik kazaları ülkemizde bu hakkı tehdit eden en büyük faktörlerdendir ve bu tehdidin ortadan kalkmasında çözüm ise eğitimdir, insanların bilinçlendirilmesidir. Trafikte bilinç ve sorumluluk kişiye ne kadar erken yaşta kazandırılırsa sonuç da o kadar etkili olacaktır. Bu doğrultuda Pazarlar ilçemizde Trafik Büro ekipleri tarafından Pazarlar İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği ve trafik kuralları ile ilgili eğitimler verdik. Geleceğin sürücülerini yetiştirmek ve trafik kültürünü yerleştirmek amacıyla verdiğimiz eğitimlerde trafikte sakin ve saygılı olma, sürücülere hoşgörü gösterme, sabırlı olma, birbirini uyarma, öfke kontrolü, emniyet kemeri kullanımı konularına yer verildi. İlçemizdeki tüm İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik trafik eğitimleri vermeye devam edeceğiz " denildi.