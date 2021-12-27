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İlker Astarcı, DPÜ’ye konuk oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” adlı söyleşi dizisi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, öğrencilerle bir araya geldi.

KÜTAHYA 27.12.2021, 11:01
İlker Astarcı, DPÜ’ye konuk oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” adlı söyleşi dizisi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, öğrencilerle bir araya geldi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Amfi-2’de düzenlenen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Genel Sekreter Miktat Bektaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

İlker Astarcı’nın özgeçmişinin paylaşılmasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Merkezi (DPÜ ULMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman, öğrenci ve personel hareketliliklerine ilişkin bilgi ve istatistikleri paylaştı.

Söyleşide söz alan Rektör Kazım Uysal, "Üniversitemiz, Ulusal Ajans’tan en çok hibe kazanan üniversitelerden biri. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Sıralamada daha ileri gitmeli ve ajansın hibelerinden yararlanmalıyız. Davetimizi kabul ederek aramızda yer aldığı için İlker Bey’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlker Astarcı, söyleşide Türkiye Ulusal Ajansının etkinlikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Avrupa Birliği’ne yapılan katkıda, KA1 KA2 Projeleri kapsamında Avrupa Birliği ülkelerine üniversitelerimizin hareketlerinin gerçekleştirildiğinden söz eden Astarcı, 600’den fazla öğrenci ile 100’den fazla öğretim üyesinin bu fonlardan yararlandığını ve 2020 yılından itibaren ajansın bütçesinin 230 bin 875 avro olduğunu kaydetti.

Konuşmasında öğrencilerimize de seslenen Astarcı, "Erasmus’a gitmek için kendinizi hazırlayın. Her sene kontenjanı arttırıyoruz. Bu sene pandemiden dolayı AB komisyonu müzakereleri ertelemişti ama 3 gün önce hibeler hesabımıza geldi. Sizlere ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde DPÜ’nün hibesi de hesaba yatırılır. Ben başta Kazım Hocam olmak üzere tüm üniversite yönetimine teşekkür etmek istiyorum ki, sizleri mağdur etmediler. Sadece yükseköğretimin payını geçen seneki miktara göre yükselttik. Ek bir hibe de geldi. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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