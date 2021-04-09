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İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu

Kütahya’nın Simav ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Yaklaşık 1 saat etkili olan kar ile çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

KÜTAHYA 09.04.2021, 19:07
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İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu

Kütahya’nın Simav ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Yaklaşık 1 saat etkili olan kar ile çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

Simav ilçesinde kar yağışı etkili olurken, ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı yaklaşık 1 saat etkili olurken, çiçek açmış ağaçlar üzerine yağan kar kartpostallık görüntü oluşturdu. Bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bildirildi.
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