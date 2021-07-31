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İlk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yeni görevine başlayan Kaymakam Burhanettin Yavaşi, ilk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

KÜTAHYA 31.07.2021, 16:48
İlk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yeni görevine başlayan Kaymakam Burhanettin Yavaşi, ilk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Şaphane ilçesindeki görevine Şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek başlayan Kaymakam Burhanettin Yavaşi, yaptığı açıklamada, ’’Jandarma Karakol Komutanımız, İlçe Emniyet Amirimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Vakıf Müdürü ile birlikte şehit aileleri ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek kendileriyle sohbet ettik. Gerek devlet olarak gerekse de millet olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ne ihtiyaçları ne istekleri olursa olsun bu kutsal sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak her zaman onların yanında olduğumuzu belirttik. Allah onlara hayırlı bereketli sağlıklı uzun ömürler versin” dedi.
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