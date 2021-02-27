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Ilıca’da sıcak su kuyusu
Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi’nin Kasım ayında Ilıca’da çalışmalarını başlattığı dördüncü sıcak su kuyusunun deneme çalışmalarını yerinde inceledi.
KÜTAHYA 27.02.2021, 11:11
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Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi’nin Kasım ayında Ilıca’da çalışmalarını başlattığı dördüncü sıcak su kuyusunun deneme çalışmalarını yerinde inceledi.
Ilıca Kaplıcaları’nda Kütahya Belediyesi’nin yürütmüş olduğu sondaj çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Işıkkara Köyü mevkiinde açılan sıcak su kuyusunun şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu.Sondaj çalışmalarını yürüten saha ekibinden bilgi alan Başkan Işık, Ilıca’da açılan dördüncü kuyunun yaklaşık 40 litre/saniye debiye ve 33 derece sıcaklığa sahip olduğunu belirtti.