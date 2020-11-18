banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Faiz kararına doğru
Faiz kararına doğru
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Ilıca virajı unutuldu mu?

Kütahya’da, sık sık meydana gelen trafik kazalarının ardından uzunca bir süre gündemde kalıp, sert tartışmalara sebep olan ve ’yeniden yapılacağı’ sözü verilen virajla ilgili 5 aydır herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.

KÜTAHYA 18.11.2020, 11:05
2
Ilıca virajı unutuldu mu?

Kütahya’da, sık sık meydana gelen trafik kazalarının ardından uzunca bir süre gündemde kalıp, sert tartışmalara sebep olan ve ’yeniden yapılacağı’ sözü verilen virajla ilgili 5 aydır herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.

Söz konusu virajla ilgili MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmüş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ta mecliste soru önergesi vermişti. Aradan aylar geçmesine rağmen Ilıca virajı ile ilgili somut bir adım atılmaması, ’verilen sözlerin unutulduğu’ yönünde değerlendirilmelere neden oluyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378