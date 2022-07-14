"Ilıca, özlenen günlerine geri dönüyor"

Kütahya’nın Termal Turizm alanındaki önemli merkezlerinden olan Ilıca Kaplıcaları’nda, Aqua park ve Hasulhas’ın açılışı ile, özlenen hareketli günlerine geri dönüyor.

Vatandaşlar, bayram tatilinde Ilıca Kaplıcaları’nı doldurdu. Bayram öncesinde hizmete giren Ilıca Hasulhas ve Aqua Parka bayram süresince Kütahyalılar ve şehir dışından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya’mızın tescilli turizm merkezlerinden birisi olan Ilıca’mızda termal kaynak suyunun doğrudan kullanılarak vatandaşlarımızın hizmetine açılan Aqua Park şehrimizin cazibesini artırmaya ve ilimize değer katmaya devam ediyor. 4 günlük Kurban Bayramı süresinde Aqua Parkta 3 bin 248, Hasulhasta 2 bin 126, toplamda 5 bin 374 misafiri havuzlarımızda ağırladık. Ülkemizin sayılı termal havuz ve Aqua parklarından birisine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor ve kullananlara sağlıklı tatiller diliyoruz" ifadelerini kullandı.