"Ilıca, Kütahya’nın bir değeri, yaptığımız ve yapacağımız projelerle sahip çıkacağız"

Ilıca’da inşaatı devam eden hasulhas ve aqua park çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yüklenici firmadan bilgiler aldı. Başkan Işık, yapılan çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak, Kütahyalıların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Ilıca hasulhas ve aqua parkta yapımı devam eden çalışmaları MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca’da yapımı süren inşaatların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Başkan Işık, kamuoyunda ve sosyal medyada yer alan dedikoduların gerçeklerle ilgisi olmadığını, inşaat hakkında hiçbir bilgisi olmadan yorum yapanlara en güzel cevabı çalışarak verdiklerini dile getirdi.

Kütahya’nın değeri olan Ilıca’nın güzelleşmesi ve turistik açıdan ön plana çıkması için projelerin devam edeceğini ifade eden Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkür etti.