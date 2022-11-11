Ilıca Harlek Termal Otel’de ara tatil yoğunluğu

Kütahya’nın termal bölgesi Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel’de ara tatil sebebiyle rezervasyonların arttığı bildirildi.

Türkiye’nin termal merkezlerinden Ilıca Harlek Termal Otel, ara tatil dönemi için aldıkları rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, termal ve sağlık turizminde 12 ay boyunca tatil imkanı sunan Ilıca’nın, 14-18 Kasım’da ara tatilde de tercih edilen bölgelerin başında geldiğini kaydetti.

Umur, "Harlek Termal Otel’in sınırları içerisinde elde edilen bu doğal ortam, termal su renksiz, mineral bakımında zengin, kokusuzdur. Doğanın bir hediyesi olarak şifalı bay termal havuz, bayan termal havuz, çocuk havuzu ve açık havuzumuz müşterilerimizin hizmetindedir. Öğrencilerimizin ve ailelerinin ara tatil keyfini Ilıca’da çıkarmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.