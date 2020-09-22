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İlçe protokolü öğrencileri yalnız bırakmadı
İLÇE PROTOKOLÜ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
KÜTAHYA 22.09.2020, 11:21
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, seyreltilmiş uygulamayla okullarda yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri, ilçe protokolü yalnız bırakmadı.
Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covit-19) salgınından dolayı uzun zaman kapalı kalan okullarımız, bu gün itibariyle, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydı şartıyla kademeli olarak eğitime başladı. İlçe Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Güven ile birlikte ilk defa okula başlayan birinci sınıf ve ana sınıfı öğrencilerimizi ziyaret ederek kendilerine başarı diledik ve ikramlarda bulunduk. Her bir yavrumuzun yolu açık olsun inşallah’’ ifadelerini kullandı.
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