İlçe Müftüleri toplantısı Çavdarhisar’da yapıldı

İlçe Müftüleri toplantısı, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıya ilçe müftüleri ve vekilleri katıldı. Müftüler ayrıca Çavdarhisar ilçesinde bulunan tarihi Aizanoi’yi Antik Kentini rehber eşliğinde gezdiler. Çavdarhisar Müftüsü Erkan Aksu’nun Asr suresini okuduğu tiyatro alanında, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, ilçe müftülerine Antik tiyatro içinde Asr Suresinin mesajını içeren bir hitabede bulundu.