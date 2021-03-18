İlçe merkezi ve köylerde ’’Şap’’ aşısı kampanyası

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama kampanyasının devam ettiği bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner Hekimlerimiz tarafından, büyükbaş hayvanlarda Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalarımıza ilçe merkezi ve köylerimizde aralıksız devam ediyoruz. Aşılama çalışmalarımız bir ay içerisinde tamamlanacaktır’’ ifadeleri kullanıldı.