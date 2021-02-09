İlçe girişine ön bilgi levha çalışması

Kütahya-Afyon karayolu Aslanapa yol ayrımına, ilçe girişini gösteren ön bilgi levha çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gök Gürel, yaptığı açıklamada, ’’Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 145. Şube Şefliği tarafından taleplerimiz doğrultusunda, Kütahya-Afyon karayolu üzerinde bulunan ilçemiz istikametine ayrılan yol kavşağında "Ön bilgi, baş üstü, T" levha çalışmaları yapılarak Aslanapa İlçemizin ismi levhalara yazılmıştır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne,145. Şube Şefliğine ve ekiplerine teşekkür ediyorum’’ dedi.