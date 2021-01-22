İlçe esnaflarının sorunlarını dinledi

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri ile birlikte İlçe esnaflarımıza ziyarette bulunarak istek ve taleplerini dinledik. Pandemi sürecinde olan satış durumlarını iş durumlarını değerlendirdik ve bir dizi sohbette bulunduk. Son dönemde inişe geçen salgının tamamen bitmesi hepimizin ortak dileği. Esnaf kardeşlerimiz bu dönemde hükümetimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyarak destek oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum’’ dedi.